Танкисты ЗВО успешно прошли контрольную проверку боевой готовности

Москва, 23 апреля. Проверка боевой готовности танковой армии Западного военного округа завершилась в пяти регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Проверочные мероприятия проходили на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей. В маневрах приняли участие мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения танковой армии ЗВО. Военнослужащие выполнили более четырех тысяч боевых стрельб, а также отработали отражение атак условного противника.

В учениях были задействованы более трех тысяч единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО, среди которых танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, а также самоходные артиллерийские установки, буксируемые гаубицы, минометы и другая боевая техника.

Напомним, 21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий, которые проходили в Южном и Западном военных округах. По его словам, в ходе проверки войска выполнили все задачи, продемонстрировав способность обеспечить надежную оборону страны. При этом глава Минобороны РФ приказал быть в готовности к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe, передает сайт 360tv.ru.