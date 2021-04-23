Силу извержения подводного вулкана впервые измерили ученые из Великобритании

Лондон, 23 апреля. Извержения вулканов глубоко в океане могут провоцировать мощный выброс энергии, количества которой хватило бы для обеспечения целой страны, выяснили британские геологи.

Длительное время считалось, что подводные извержения не так интересны, как те, что происходят на суше. Наземные геологические образования показывают впечатляющие эффекты с выбросом пепла высоко в небо. Морские извержения вызывают только медленно движущиеся потоки лавы, считали ученые.

Однако исследователи наблюдали за расположенным в северо-восточной части Тихого океана вулканом. Они обнаружили связь между образованием мощных столбов нагретой воды, известных как мегаплюмы, и извержением. При этом оказалось, что скорость высвобождения энергии эквивалентна мощности, которой можно обеспечить целое государство, пишет Nature Communications.

Российские ученые считают, что самыми опасными в стране являются расположенные на Дальнем Востоке вулканы. Одним из наиболее активных является Шивелуч, который находится недалеко от поселка Ключи.