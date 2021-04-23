Китайская ракета-носитель отправлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан

Пекин, 23 апреля. Тяжелая ракета CZ-5B для запуска главного модуля китайской орбитальной станции была отправлена на стартовую площадку.

Известно, что космодром Вэньчан располагается на северо-восточном побережье острова Хайнань, пишет «Китайская космонавтика».

Согласно информации, необходимое для вывода на орбиту оборудование работает исправно. Оно будет проверено повторно незадолго до самого запуска.

Для создания станции Китай намерен осуществить 11 запусков в ближайшие пару лет. Планируется, что 29 апреля Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запустит на орбиту базовый модуль «Тяньхэ» массой 22,5 тонны, а позже — пилотируемые и грузовые космические корабли в количестве четырех единиц, а также две лаборатории.

Отмечается, что китайская орбитальная станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и прослужит около десяти лет.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon-2 от компании SpaceX будет запущен к Международной космической станции 23 апреля.

Марсоход Perseverance впервые в истории получил кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа, передает сайт 360tv.ru.