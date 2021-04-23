Рекордный объем долгов передан коллекторам в условиях коронакризиса

Москва, 23 апреля. Российские коллекторы получили в работу за прошлый год на фоне коронавирусного кризиса проблемные долги на рекордную сумму.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Бизнес коллекторов, работающих с кредитными организациями по агентской схеме, был поддержан на фоне кризиса.

«Взыскатели получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд руб.», — говорится в статье.

Эта сумма стала рекордной как минимум с 2013 года. По сравнению с 2019 годом количество новых случаев в работе российских коллекторов повысилось на 4,9%, до 8,4 миллиона единиц.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств ранее оценила финансовую нагрузку должников в РФ. В 2020 году гражданам было необходимо в среднем не менее 15 месяцев, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Финансовый эксперт, предприниматель Ян Марчинский рассказал «ФедералПресс», что делать с ипотекой в случае потери дохода. В частности, по его словам, можно написать в банк письмо и официально указать причину неплатежеспособности. Многие кредитные организации в этом случае готовы пересмотреть условия займа.