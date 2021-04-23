Ирина Слуцкая считает «мегапрофессионалом» Елизавету Туктамышеву

Москва, 23 апреля. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о воспитаннице именитого тренера Юрия Мишина, серебряной медалистке ЧМ-2021 Елизавете Туктамышевой.

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что восхищена 24-летней Елизаветой Туктамышевой. В разговоре с журналистами «Российской газеты» она подчеркнула, что считает спортсменку «мегапрофессионалом», которая полностью отдается своему делу.

«Она не боится и не стесняется. Да, ее зажимают, да, что-то не дают, но я от себя лично очень хочу пожелать, чтобы Лиза удержала эту форму, попала на Олимпиаду и выступила достойно», — отметила Слуцкая.

По мнению призера двух Олимпийских игр, конкуренция в российском женском фигурном катании сейчас в несколько раз выше, чем в мире. На состоявшемся в Стокгольме первенстве планеты Туктамышева заняла второе место. Золото завоевала ее соотечественница Анна Щербакова, еще одна россиянка, Александра Трусова, замкнула тройку призеров. Стоит отметить, что Туктамышева была капитаном сборной страны на командном чемпионате мира в Осаке, который завершился победой спортсменов из РФ.

Ранее Туктамышева и Трусова устроили «драку» на турнире в Японии. Так спортсменки поддержали своего соотечественника Евгения Семененко после выступления в короткой программе.