Саратовский суд оправдал обвиняемую во взятке экс-чиновницу Салееву

Саратов, 23 апреля. Волжский районный суд вынес оправдательный приговор экс-главе комитета по управлению имуществом администрации города Елене Салеевой.

Бывшей чиновнице инкриминировали получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Салееву и проходящего по тому же делу бывшего начальника отдела земельного контроля Андрея Краснова оправдали в полном объеме ввиду отсутствия события преступления, сообщили в суде.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год Краснов и Салеева незаконно выдавали разрешение на строительство жилых домов на государственной земле. За это время чиновники якобы получили от саратовцев взятку на общую сумму 18 млн рублей.

ФАН сообщал, что троих полицейских поймали с поличным при передаче крупной взятки в Москве.