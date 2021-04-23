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Минобороны РФ начало отвод войск с южных и западных границ России

Армия
Минобороны РФ начало отвод войск с южных и западных границ России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 апреля. Минобороны РФ объявило о возвращении войск в места постоянной дислокации после внезапной проверки на юге и западе России.

В ведомстве отметили, что проверка войск Южного военного округа выполнена в полном объеме. В ходе маневров военнослужащие продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону России. Войска ЮВО вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая.

«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что НАТО существенно нарастила военную активность вблизи южных границ России. По его словам, российские военные наблюдают переброску войск Североатлантического альянса в район проведения предстоящих учений Defender Europe 2021. При этом ключевая группировка войск Альянса развертывается в Причерноморье, передает сайт 360tv.ru.

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