Сумма списания долгов с российских банкротов превысит 1 млрд рублей

Москва, 23 апреля. Жителям Российской Федерации спишут более одного миллиарда рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства.

Данная программа была запущена в стране осенью прошлого года. Всего из 9,4 тысячи обратившихся упрощенную практику списания задолженностей проходят 3,3 тысячи граждан.

«Остальные 6,1 тыс. заявителей получили отказ», — объяснили «Известиям» в проекте «Федресурс».

На сегодняшний день процедура банкротства завершилась в отношении 612 россиян. Этим гражданам списали по долгам почти 214 миллиона рублей. В совокупности в рамках внесудебной процедуры банкротства россиянам собираются списать 1,15 миллиарда рублей, рассказали в «Федресурсе».

Российские должники смогут сохранить доход в размере прожиточного минимума от взыскания. Соответствующий законопроект собирались рассмотреть в Государственной думе РФ.

Миллиардер Игорь Рыбаков ранее посоветовал россиянам не влезать в долги перед банками. Ипотека в целом невыгодна, поскольку долгосрочный кредит оформляется под плавающую ставку и банки всегда могут ее изменить, приводит его мнение INFOX.