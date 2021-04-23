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Зрители «Маски» гадают, кто выступит в костюмах Крокодила Гены и Мишки

Шоу-бизнес
Зрители «Маски» гадают, кто выступит в костюмах Крокодила Гены и Мишки
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 апреля. Создатели шоу «Маска» подготовили для зрителей еще один сюрприз. Во втором полуфинале вместе с постоянными участниками на сцену выйдут два новых персонажа: Мишка и Крокодил Гена.

В предыдущем выпуске тоже появились двое приглашенных артистов под масками Султана и Слоника, которыми оказались отец Филиппа Киркорова и певица Глюкоза. На этот раз на сцену проекта выйдут Крокодил Гена и Мишка.

«Как и всегда, никто не знает, кто скрывается под масками. Однако дебютанты «Маски», в отличие от постоянных героев проекта, раскроют свою личность сразу после выступления», — написали организаторы в официальном аккаунте проекта в Instagram.

Идея со специальными гостями зрителям проекта очень понравилась еще в первом сезоне. К тому же, в предыдущем выпуске именно приглашенные гости произвели невероятный фурор. Киркоров, когда увидел своего отца на сцене, то вскочил со стула и начал кричать.

Сейчас многие фанаты проекта принялись гадать, кто бы мог примерить на себя костюмы новых персонажей. В Сети считают, что в масках Мишки и Крокодила Гены должны выступить близкие люди кого-то из членов жюри.

«Алла-Виктория и Мартин Киркоровы»;

«Осталось еще в крокодиле и мишке не угадать жен Тимура и Александра»;

«В Гене — Буйнов или Мартиросян, а в Мишке, даже не знаю… Цой?»;

«Или опять родственники жюри», — гадают зрители.

Недавно Наталья Подольская рассказала, что могла стать одной из участниц шоу «Маска». Но из-за положительного результата теста на коронавирус ей пришлось отказаться от предложения.

нтв шоу маска
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