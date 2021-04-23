Брянские школьники присоединились к акции «Спасибо, донор!»

Брянск, 23 апреля. Ученики брянского лицея №1 вместе с волонтерскими отрядами «Добро» и «Волонтеры ЗОЖ» выразили благодарность донорам региона — выстроились в большое сердце.

Школьники приняли участие в акции «Спасибо, донор!», направленной на популяризацию донорства в России, и обратились со словами благодарности ко всем тем, кто безвозмездно и бескорыстно сдает кровь для спасения жизней. Они также поблагодарили медицинский персонал, производящий забор крови и сохраняющий при этом в идеальном санитарном состоянии все станции переливания, пишет РИА «Стрела».

День донора в РФ ежегодно отмечается 20 апреля. С каждым годом объем сдаваемой крови в стране растет, даже в 2020 году, на который пришелся «расцвет» эпидемии коронавируса, он увеличился на 15%. О том, кто может стать донором и как подготовить организм к сдаче крови, — в специальном материале.