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Брянские школьники присоединились к акции «Спасибо, донор!»

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 09:27
Общество
Брянские школьники присоединились к акции «Спасибо, донор!»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Брянск, 23 апреля. Ученики брянского лицея №1 вместе с волонтерскими отрядами «Добро» и «Волонтеры ЗОЖ» выразили благодарность донорам региона — выстроились в большое сердце.

Школьники приняли участие в акции «Спасибо, донор!», направленной на популяризацию донорства в России, и обратились со словами благодарности ко всем тем, кто безвозмездно и бескорыстно сдает кровь для спасения жизней. Они также поблагодарили медицинский персонал, производящий забор крови и сохраняющий при этом в идеальном санитарном состоянии все станции переливания, пишет РИА «Стрела».

День донора в РФ ежегодно отмечается 20 апреля. С каждым годом объем сдаваемой крови в стране растет, даже в 2020 году, на который пришелся «расцвет» эпидемии коронавируса, он увеличился на 15%. О том, кто может стать донором и как подготовить организм к сдаче крови, — в специальном материале.

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