Искал гусей, нашел труп: страшная находка в Саратовской области

Саратов, 23 апреля. Искавший своих пропавших гусей дачник обнаружил на заброшенном участке скелетированное тело мужчины с признаками гниения. Личность 54-летнего погибшего удалось установить по паспорту, который был у него в кармане.

«Чаще всего тела так и обнаруживаются, абсолютно случайно. Скорее всего, тут отсутствует криминальный подтекст, убийцы редко прячут трупы жертв на открытых садовых участках. Следственный комитет в любом случае обязан провести тщательную проверку произошедшего, что и будет сделано», — рассказал корреспонденту ФАН полицейский Константин П.

Ранее суд вынес приговор двоим жителям Аркадака за убийство с расчленением. Фигуранты получили реальные сроки.