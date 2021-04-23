Юлия Паршута намекнула, что скрывается в костюме Змеи на шоу «Маска»

Москва, 23 апреля. Певица Юлия Паршута намекнула на свое участие в самом засекреченном шоу на российском телевидении «Маска». Фото со «змеиной пластикой» она показала на странице в Instagram.
Зрители и члены судейской бригады шоу гадают, кто скрывается под маской Змеи. Были предположения, что в костюме прячется участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута.
Знаменитость спровоцировала обсуждение на своей странице в Instagram, разместив интересный кадр. Она позирует в белой кофте и черных обтягивающих штанах. Поза у артистки была весьма необычная.
За это как раз и зацепились пользователи Сети. Многие подписчики отметили, что девушка встала как Змея на шоу «Маска», и таким образом выдала себя.
«Змеиная пластика»;
«Поза как у змеи в шоу «Маска»;
«Ваша поза напоминает шоу «Маска» в роли Змеи»;
«Юльчик, красотка! Удачи в «Маске», — пишут поклонники исполнительницы, добавляя эмодзи в виде змеи.
Телепроект «Маска» уже подходит к концу. Сейчас на шоу остались пять участников: Змея, Заяц, Неваляшка, Лама и Крокодил. Они будут бороться за звание победителя проекта.