Юлия Паршута намекнула, что скрывается в костюме Змеи на шоу «Маска»

Москва, 23 апреля. Певица Юлия Паршута намекнула на свое участие в самом засекреченном шоу на российском телевидении «Маска». Фото со «змеиной пластикой» она показала на странице в Instagram.

Зрители и члены судейской бригады шоу гадают, кто скрывается под маской Змеи. Были предположения, что в костюме прячется участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута.

Знаменитость спровоцировала обсуждение на своей странице в Instagram, разместив интересный кадр. Она позирует в белой кофте и черных обтягивающих штанах. Поза у артистки была весьма необычная.

За это как раз и зацепились пользователи Сети. Многие подписчики отметили, что девушка встала как Змея на шоу «Маска», и таким образом выдала себя.

«Змеиная пластика»; «Поза как у змеи в шоу «Маска»; «Ваша поза напоминает шоу «Маска» в роли Змеи»; «Юльчик, красотка! Удачи в «Маске», — пишут поклонники исполнительницы, добавляя эмодзи в виде змеи.

Телепроект «Маска» уже подходит к концу. Сейчас на шоу остались пять участников: Змея, Заяц, Неваляшка, Лама и Крокодил. Они будут бороться за звание победителя проекта.