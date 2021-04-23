Курс доллара остался на прежнем уровне утром 23 апреля

Москва, 23 апреля. Биржевой курс американской валюты не изменился утром в пятницу, как стало известно при открытии торгового дня.

По информации Московской биржи, стоимость американской валюты была на прежнем уровне. При этом курс евро на открытии торгов увеличился на 20,75 копейки, достигнув отметки в 90,8375 рубля.

Однако позднее ситуация изменилась. По данным на 8:55 мо московскому времени, курс доллара вырос на 0,0400 рубля, до 75,4575 рубля. Курс евро отмечался на уровне в 90,7725 рубля за единицу.

Аналитик агентства НКР Андрей Пискунов ранее объяснил отсутствие реакции российской валюты на санкции Вашингтона против госдолга. Подобные риски уже давно учтены участниками отечественного рынка, считает эксперт.