ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке

Донецк, 23 апреля. Западные и северные районы Горловки в ДНР подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120 мм.

В зону особого риска в связи с обстрелом попали следующие районы и окраины Горловки: Железная Балка, Широкая Балка, Глубокая, 19/20, Кирово, Комсомолец, Ртутный, Хикик, Курганка, Бессарабка, Изотово, Мичурино, 6/7, Зайцево, окраины Никитовки, Гольма, Байрак.

Очевидцы сообщают, что в городе постоянно слышны тяжелые разрывы.

Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих Народной милиции республики.