Канберра, 23 апреля. Американский актер Рассел Кроу сыграет Зевса в новом фильме о Торе, который получил название «Тор: Любовь и гром».

Долгое время держалось в секрете, какая роль досталась лауреату «Оскара». Как сообщают источники, Кроу работает над ролью главного из богов-олимпийцев.

Картина станет четвертой лентой франшизы. Производством занимается киностудия Marvel. Все, что пока известно о работе над проектом, — это то, что съемки уже идут. Артисты снимаются в Австралии, пишет «Культуромания».

Месяц назад появилась информация, что Кроу может сыграть в фильме о вьетнамской войне «Величайший пивной забег в мире». Компанию ему составят Зак Эфрон и Билл Мюррей.