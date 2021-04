NASA: космический корабль Crew Dragon-2 готов к запуску на МКС

Вашингтон, 23 апреля. Корабль Crew Dragon-2 от компании SpaceX будет запущен к Международной космической станции 23 апреля, сообщили в NASA.

Корабль Crew Dragon-2 находится на стартовой позиции и готов к запуску на МКС. Аппарат будет запущен на орбиту при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 12:49 по московскому времени. Точкой старта традиционно стал комплекс 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Экипаж состоит из четырех человек от различных организаций: астронавтов NASA Шейна Кимбро и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и представителя Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. После отделения корабля многоразовая ступень совершит посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее объяснил решение по самостоятельному строительству российской орбитальной станции.