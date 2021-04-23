Ток-шоу ФАН «Слово против слова» пройдет в медиацентре «Патриот»

ФАН объявляет о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова».

В пятницу, 23 апреля, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов сойдется в противостоянии с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым, представляющим сейчас «Движение демократического обновления».

Тема дебатов: «Есть ли в России конструктивная оппозиция?».

Напомним, в России активно действует правящая партия «Единая Россия», в парламенте, кроме нее, представлены КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

— Можно ли называть парламентские партии оппозицией власти?

— Как должна действовать оппозиция, чтобы не разрушать, а созидать?

— Какие партии из списка Минюста могут называться оппозицией и почему?

— Что такое неформальная или несистемная оппозиция?

— Можно ли называть политическую систему в России демократической, либеральной или тоталитарной?

— Что такое свобода слова и свобода прессы, насколько свободны российские СМИ?

— Может ли оппозиция в России существовать без финансовой и политической поддержки Запада?

— Можно ли называть политические системы стран Запада образцом для России?

— Свободна ли западная пресса?

На эти и другие вопросы в ходе дебатов будут отвечать оба политика, а на вопрос, кто победил, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за понравившегося политика. Голосование продлится неделю, до четверга 29 апреля. В этом день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 30 апреля.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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