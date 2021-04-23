Снег, дождь, сильный ветер не испортят прическу, если использовать средства для укладки. Лак для фиксации волос в их перечне — номер один. Он удобен и прост в использовании, помогает воплощать в жизнь креативные идеи и поддерживать укладку в идеальном состоянии, независимо от повседневной активности и погодных условий.

Но при неправильном выборе средство может разочаровать: склеить волосы, сделать их жирными и неаккуратными. Как не допустить ошибок и выбрать самый лучший лак для волос? На что нужно обратить внимание при покупке? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Лак для волос — какой лучше

На первый взгляд, чем сильнее фиксация — тем лучше. Кажется, что в этом случае прическа точно останется идеальной. Но это мнение ошибочно. Стилисты предупреждают: при выборе стайлингового средства нужно ориентироваться на состояние и тип волос, а также задачи, которые вы перед ним ставите.

Лак для волос экстрасильной фиксации — выбор не на каждый день. Его недостаток — высокое содержание спирта. Если использовать его регулярно, волосы постепенно станут сухими и ломкими, а потому применять экстрасильные стайлинги нужно лишь при необходимости. Например, когда вы готовитесь к торжественному вечеру и планируете сделать сложную, многоуровневую прическу, которую важно сохранить на несколько часов. В других случаях «экстрасила» не нужна.

Вот несколько типов стайлинговых средств, которые вы можете использовать для разных задач.

Федеральное агентство новостей /

Аэрозоль слабой фиксации

Слабую фиксацию обозначают единицей или двойкой. Такой лак подходит для повседневного использования. Содержание спирта в нем минимально, а значит, он не нарушает структуру волос. Однако для густых, тяжелых и плотных прядей не подойдет: их он просто не удержит. Его назначение — поддержка тонких, редких или окрашенных пористых локонов, которые обладают мягкой структурой.

С помощью аэрозоля слабой фиксации удобно делать укладки на волосах короткой и средней длины. Использовать его можно для финишной фиксации сложной прически. Так как это лак для волос без склеивания, он совершенно не заметен внешне, покрывает волосы тончайшей вуалью. Благодаря удобному формату его можно наносить точечно: например, зафиксировать только челку или подкрутить лишь кончики прядей. Средства других форматов сделать это не смогут.

Аэрозоль средней и сильной фиксации

Составы средней фиксации рекомендуют выбирать для нормальных волос, а также для создания сложных причесок на сухих волосах. Их можно использовать ежедневно, но стоит соблюдать аккуратность в уходе за локонами. Если прическа к вечеру потеряла вид, голову нужно обязательно помыть с шампунем. Вычесывать стайлинг расческой недопустимо, так как это травмирует волоски.

Если же волосы густые, плотные или вьющиеся, а прическа требует прямое завить, а завитое выпрямить, тогда поможет только лак для волос сильной фиксации. Использовать его следует время от времени, при необходимости, а смывать только водой с шампунем.

Совет. Если часто используете экстрасильный стайлинг, выбирайте профессиональный лак для волос. Такие средства часто содержат ухаживающие компоненты: пантенол, глицерин, аминокислоты, спектр витаминов. Насыщенный увлажняющими и защитными компонентами стайлинг куда менее агрессивен в отношении локонов, а значит, риск повредить их частыми укладками снижается.

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Лак для волос для объема

Такой стайлинг обычно представлен в виде спрея, как и большинство лаков. Но его отличают состав и назначение. Наносить средство нужно не по всей длине, а только на корни. Он содержит полимеры, которые приподнимают волоски и заполняют пространство между ними, тем самым формируя эффектный объем, который может держаться до двух дней.

Недостаток стайлинга — его узкая специализация. Если нужны и объем, и фиксация локонов, придется использовать минимум два стайлинговых средства.

Сухой лак для волос

С поддержкой густых, плотных волос он не справится. Задача сухого лака — сохранить повседневную укладку, зафиксировать тонкие волоски небольшой и средней длины или выполнить креативную прическу на коротких волосах.

Преимущество средств — в возможности использовать их хоть каждый день. Они не содержат спирта, не склеивают пряди, при этом делают их мягкими, эластичными и податливыми манипуляциям. Удалить стайлинг можно обычной расческой, тщательно вычесав пряди. Но нет смысла рассчитывать на них девушкам с азиатским типом волос и при длине ниже лопаток.

Жидкий лак для волос

Это средство исключительно целевого назначения. Его используют, если нужна экстрасильная фиксация и эффект влажных волос. Жидкие составы не просто заметны, они сами играют роль декоративного эффекта. Прическа будет выраженно структурированной, с характерным глянцем.

Совет. Нанесите средство в небольшом количестве на влажные волосы и равномерно распределите, затем выполните укладку. Идеально жидкий стайлинг работает на гладких волосах, которые делает еще более ровными, глянцевыми и не позволяет им пушиться.

Гель-лак для волос

Такой стайлинг вряд ли подойдет для повседневного использования. Он создает эффект влажных прядей, зафиксированных строго и жестко. В женском образе он может использоваться для особых случаев, например в качестве основы оригинальной прически для вечеринки.

А вот для мужчин его возможности куда более привлекательны, так как с его помощью проще всего создать ту самую небрежную укладку, которая так нравится девушкам. Мужской лак для волос зафиксирует небрежно откинутую назад челку и придаст ей характерный блеск геля.

Креативный стайлинг

Еще один вариант для особых случаев. Если нужно не только сделать эффектную, стойкую укладку, но и хочется придать ей блеск, подойдет лак для волос с блестками. Он содержит золотистый, серебристый или цветной шиммер, который равномерно распределяется по прядям и делает их по-настоящему праздничными. Он же отлично подходит для детских причесок на утренники. Но использовать его часто не стоит, ведь это средство с сильной фиксацией и серьезным подсушивающим действием.

А вот цветной лак для волос действует куда деликатнее. Он работает как оттеночный бальзам, который удобно наносить не на всю шевелюру, а лишь на определенные пряди. Степень его фиксации невелика — слабая или средняя. Но благодаря этому укладка выглядит естественно, а экспериментировать с цветом челки или отдельных прядок можно сколько угодно без риска навредить им.

pixabay.com / Victoria_Borodinova

Рейтинг лучших лаков для волос

Выбирая средство для повседневного использования, отдавайте предпочтение аэрозолю или сухому стайлингу известных марок. Особенность профессиональных серий — минимальный или ненавязчивый запах, который быстро выветривается, ухаживающие компоненты в составе, равномерное распределение в виде мелкодисперсной пыли.

Среди недорогих марок сложнее выбрать лак для волос без запаха, а чем сильнее фиксация, тем более стойкий и резкий «аромат» издает средство. Но если использовать его время от времени, с этой особенностью можно смириться. Если же стайлинг нужен на каждый день, важно убедиться, что его запах вас не раздражает. Вот топ-9 проверенных стайлинговых средств с хорошими отзывами экспертов и покупателей.

Taft Power Нежность кашемира

market.yandex.ru / Prt Scr

Несмотря на то что стайлинг обладает экстрасильной фиксацией, он совершенно не склеивает волосы и не превращает их в однородную массу. Кудри и локоны выглядят естественно, а укладка прекрасно держится в течение суток. Кроме того, лак для волос «Тафт» очень экономичен: он распыляется в виде облачка мельчайших капель, которые невесомо оседают на волосках. Использовать его можно круглый год, а летом он еще и защитит пряди от палящего солнца, так как содержит УФ-фильтры.

По отзывам, обладает высокой стойкостью, поддерживает любую форму укладки, а если от него нужно избавиться срочно, можно просто расчесаться. Средство обладает тонким пудровым ароматом, который одним девушкам нравится, а другие считают его навязчивым.

Средняя цена — 173 рубля.

Syoss Max hold

market.yandex.ru / Prt Scr

Стайлинг, который помогает легко справиться с непослушными, густыми и очень жесткими волосами. Надежно и стойко фиксирует их, не склеивает, поддерживает объем. Многие девушки выбирают его как средство без выражен

Федеральное агентство новостей /

ного запаха: ненавязчивый аромата лака для волос Syoss рассеивается уже через несколько минут после нанесения. Содержит УФ-фильтры, расходуется очень экономно, так как распыляется в виде мелкодисперсной пыли. Производитель обещает сохранение объема и формы прически до 48 часов, и покупательницы с ним согласны.

В отзывах отмечают, что он идеально подходит для тонких волос, которым придает дополнительную плотность и объем. Его можно наносить только на корни для прикорневого объема или по всей длине. Держится долго, размер флакона можно выбрать. Баллон объемом 400 мл хорош для повседневного использования, а 70 мл — версия для путешествий, которая легко помещается в дамскую сумочку.

Средняя цена — 333 рубля.

Wella Wellaflex Классический

market.yandex.ru / Prt Scr

Продукция Велла давно лидирует в сфере стайлинговых средств, и, несмотря на появление на рынке новых решений, женщины не спешат от нее отказываться. Классический лак для волос Wella поставляется в баллонах по 250–400 мл, оснащен удобным дозатором, мелко распыляется и экономно расходуется. Хорошо фиксирует укладки на тонких, здоровых и плотных волосах любой длины. Единственное, с чем он плохо справляется, — это фиксация сложных многоуровневых причесок, так как при обильном нанесении может склеивать пряди и формировать «белый налет».

По отзывам пользовательниц, фиксирует укладку намертво, при этом не утяжеляет ее и позволяет локонам выглядеть естественно. Но со временем у флакона забивается отверстие для распыления, и с его очисткой приходится повозиться.

Средняя цена — 309 рублей.

Прелесть Professional Защита

market.yandex.ru / Prt Scr

Еще несколько лет назад за право называться лучшими стайлинговыми средствами могли побороться только зарубежные продукты. Сегодня же достойную им конкуренцию составляет линейка отечественного производителя. Лак для волос «Прелесть» производит ставропольское предприятие, которое достигло серьезных успехов в качестве средств, их многообразии и дизайне упаковки. Вариант Professional Защита особенно любим покупательницами, так как при внушительном объеме и более чем доступной цене обеспечивает надежную фиксацию. Кроме того, укрепляет и оздоравливает пряди благодаря содержанию провитамина В5 и экстракта виноградных косточек.

В отзывах отмечают, что средство не оставляет следов, отлично справляется с длинными и плотными волосами, обладает нейтральным запахом, который быстро выветривается. Но если нанести его слишком много, безжалостно склеит пряди.

Средняя цена — 227 рублей.

Schwarzkopf Professional Laque Super strong hold

market.yandex.ru / Prt Scr

Профессиональный вариант, который отлично справляется со своей задачей: не утяжеляет, фиксирует, держит форму весь день, не оставляет белых следов или пятен. Поклонники лака для волос Schwarzkopf Professional отмечают, что он обладает приятным, тонким ароматом, который довольно быстро выветривается, а волоски при его использовании не склеиваются.

Несмотря на то что стайлинг позиционируется как представитель профессиональной линии, пользоваться им в домашних условиях вполне удобно. Флакон большой — 500 мл, хватает его надолго. Стоит чуть дороже конкурентов, но при выборе не стоит рассчитывать на продукцию немецкого производства. Стайлинги этого бренда уже давно производят в России.

Средняя цена — 523 рубля.

Kapous Professional Lacca Normal

market.yandex.ru / Prt Scr

Если стайлинговые средства используются часто, стоит обратить внимание на лак для волос «Капус» итальянского производства. Он обладает средней фиксацией, а потому деликатно воздействует на пряди, не высушивая их. Удивительно стоек к внешним факторам, способен защитить прическу в дождь и снег, при этом укладка выглядит натурально. Обладает тонким фруктовым ароматом, поставляется в трех форматах: для путешествий, домашнего и салонного применения.

По отзывам, справляется со своими задачами, надолго сохраняет объем и совершенно незаметен. Флакон удобный и экономичный.

Средняя цена — 510 рублей.

Estel Professional Airex

market.yandex.ru / Prt Scr

Еще один профессиональный вариант, который можно уверенно использовать самостоятельно. В этой серии «Эстель» представлены лаки для волос трех типов, которые отличаются цветом полоски на флаконе. Есть вариант для эластичной укладки, он подходит для создания кудрей и локонов, а также для сильной и сверхсильной фиксации. Средство закрепляет укладку, не создает ощущения «парика», совершенно незаметно и защищает пряди от ультрафиолета.

Пользовательницы отмечают, что если наносить стайлинг в небольшом количестве, он не утяжеляет пряди. Но его запах нравится далеко не всем девушкам, а выветривается он долго.

Средняя цена — 590 рублей.

Got2b Oh my nude

market.yandex.ru / Prt Scr

Яркие флаконы лаков для волос Got2b привлекают внимание на полках магазинов. Молодежная линия от Schwarzkopf представляет продукты с разной степенью фиксации — от «стальной силы» до естественной и подвижной. И этот продукт — именно такой. Его выбирают, когда нужно придать прическе объем и абсолютно естественный вид. Деликатное, щадящее средство подходит для ежедневного применения.

По отзывам, распыляется очень экономично, без риска использовать больше, чем нужно. Легкий, без утяжеления и склеивания, но держится достаточно долго. Да и стоимость его не кусается.

Средняя цена — 280 рублей.

TIGI Bed head

market.yandex.ru / Prt Scr

Профессиональный стайлинг, который часто используют в салонах красоты. А девушки, выбирая его «по совету стилистов», часто разочаровываются. Все потому, что это вариант не на каждый день, а для создания многоуровневых причесок и особых случаев.

Если пряди плотные и жесткие, а их нужно уложить элегантно и аккуратно, если нужно сделать свадебную прическу и укладку на выпускной, лак для волос TIGI безжалостно схватит волосы и зафиксирует их мертвой хваткой. Но если попытаться зафиксировать им повседневную укладку, результат может огорчить. Да и стоимость в сравнении с конкурентами высоковата.

Средняя цена — 850 рублей.