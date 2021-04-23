Посол США в России вернулся в Вашингтон. События дня

Посол США в России вернулся в Вашингтон Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России вернуться на родину для консультаций. Глава американской дипломатической миссии подчеркнул, что рад снова быть дома, где рассчитывает встретиться с коллегами и семьей. Ранее, как сообщало издание Axios, на предложение российского дипведомства покинуть российскую столицу Салливан ответил отказом. Однако позже заявил, что все-таки отправится в Штаты, а после рабочей поездки вернется в Москву до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

В США оценили выступление Путина на саммите по климату flickr.com / U.S. Department of State Спецпосланник президента США по климату Джон Керри назвал прогрессивными идеи, изложенные президентом России Владимиром Путиным на интернациональном саммите по климату. Об этом шла речь на брифинге по итогам первого дня глобальной видеоконференции. В своем выступлении российский лидер подчеркнул: в его обращении к Федеральному собранию была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии СО₂ в стране. Международный саммит проходит по инициативе США 22 и 23 апреля в онлайн-формате. 40 мировых лидеров обсуждают экологические вопросы планетарного масштаба, а также совместную борьбу с изменением климата.

Главы ДНР и ЛНР предложили Зеленскому встречу в Донбассе Новостное агентство «Харьков». / Анастасия Вальдамирова Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин пригласил президента Украины провести переговоры на линии соприкосновения в Донбассе. В своем видеопослании лидер ДНР призвал Владимира Зеленского «набраться смелости и доехать до самых горячих точек». Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Сам Зеленский 20 апреля предложил встречу президенту России в многострадальном регионе. Однако Владимир Путин заявил о готовности принять украинского коллегу в Москве в любое время. Российский президент подчеркнул: если официальный Киев хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо выстраивать диалог напрямую с главами ДНР и ЛНР. Однако советник киевской делегации в трехсторонней контактной группе уже заявил, что Киев не будет вести переговоры с республиками.