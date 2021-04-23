Чехия заявила о возможности некоторых сотрудников посольства РФ вернуться

Прага, 23 апреля. Работники российского посольства, которые уезжают из Чехии после четверга, могут вновь посетить республику, поскольку они не были объявлены персонами нон грата.

Дипломаты РФ, пребывание которых названо нежелательным 17 апреля, лишены возможности вернуться в Чехию. Поводом для ограничений стали подозрения Праги в причастности политиков к российским спец-службам, напомнил министр иностранных дел Якуб Кулганек в беседе с газетой «Блеск».

«Они могли бы к нам в посольство (РФ в Праге. — Прим. ФАН)] теоретически в будущем могли вернуться, так как не были высланы и у них нет статуса персоны нон грата», — отметил глава ведомства.

Генеральные консульства России и Чехии в Праге и Москве будут располагать равным количеством сотрудников. В каждом ведомстве будут работать по 32 человека, в частности семь дипломатов и 25 специалистов в административно-технической части, ранее рассказал Кулганек.