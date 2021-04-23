Медведев заявил об искусственной эскалации конфликта в Донбассе

Москва, 23 апреля. Последние действия Белого дома указывают на то, что вооруженный конфликт на востоке Украины усугубляется искусственно. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сразу после разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена со стороны Соединенных Штатов началась жесткая антироссийская риторика. Так, Вашингтон начал вновь вводить санкции, делать агрессивные милитаристские заявления и передислоцировать военную технику к границам РФ.

«Проще говоря — обострение ситуации», — говорится в статье Медведева для РИА Новости

Санкции против РФ были введены 15 апреля. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, Белый дом заявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. По оценке МИД РФ, такой курс не отвечает интересам народов двух стран.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Кроме того, Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность ситуацией вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.