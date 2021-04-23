Эксперт по энергетике Марунич оценил странные нападки ФРГ на Nord Stream 2

Москва, 23 апреля. Немецкие власти осуществляют последовательную политику в отношении «Северного потока — 2». Несмотря на это, Берлин не раз делал заявления о возможных ограничениях против проекта.

Чем вызваны такие противоречия, объяснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он в беседе с «Украиной.ру» разобрал заявление министерства обороны республики, в котором говорится о намерении поставить транзит по трубопроводу в зависимость от действий России. В нем прослеживаются отголоски встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, что, скорее всего, и стало причиной такого содержания заявления.

«Однако я не представляю, как это может быть реализовано. Есть газовая директива Евросоюза. Она регламентирует правила использования трубопроводных проектов, которые в том числе ведут в ЕС», — отметил эксперт по энерегтике.

Противники строительства газопровода пытаются через проект надавить на причастных к его реализации для осуществления собственных интересов. Других рациональных объяснений такому поведению западных структур нет, так как с экономической точки зрения «Северный поток — 2» выгоден — чем больше газа, тем больше конкуренция, что значит ресурс будет дешевле.

Нападки США на проект носят политический характер. При этом американские власти оказались на грани санкционных возможностей. Газопровод на самом деле не интересует Вашингтон, его одна из главных целей — ущемление интересов европейских компаний, ранее подчеркнул Марунич.