Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 09:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:26
Общество
Брянские школьники присоединились к акции «Спасибо, донор!»
09:25
Происшествия
Столпотворение образовалось в московском метро из-за сбоя движения поездов
09:23
Шоу-бизнес
Юлия Паршута намекнула, что скрывается в костюме Змеи на шоу «Маска»
09:20
Происшествия
Троих полицейских поймали с поличным при передаче крупной взятки в Москве
09:19
Происшествия
Бухгалтер в Прикамье похитила у своего работодателя 2,6 млн рублей
09:15
Экономика
Курс доллара остался на прежнем уровне утром 23 апреля
09:13
Армия
ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке
09:13
Общество
Ток-шоу ФАН «Слово против слова» пройдет в медиацентре «Патриот»
09:12
Общество
Рассел Кроу сыграет Зевса в новом фильме о Торе
09:10
Технологии
NASA: космический корабль Crew Dragon-2 готов к запуску на МКС
09:04
Политика
Зеленский отреагирует на предложение Путина встретиться в Москве
09:02
Общество
«Грабили свою же мать»: в Приморье завели уголовное дело на сыновей вдовы ветерана
09:00
Общество
Звезда «Реальных пацанов» собрался баллотироваться в Заксобрание Прикамья и Госдуму
09:00
Экономика
Экономист рассказал, во что выгоднее инвестировать материнский капитал
08:59
Общество
В вузах Приморья станет больше бюджетных мест
08:59
Общество
Саратовская область получит 94 новых троллейбуса «Адмирал»
08:53
Происшествия
Приморье продолжает гореть, особый противопожарный режим ввели на всей территории
08:48
Политика
Чехия заявила о возможности некоторых сотрудников посольства РФ вернуться
08:47
Технологии
Робот помогает сортировать отходы на мусороперерабатывающих заводах Москвы
08:40
Общество
Непризнанные миром геноциды обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости

Непризнанные миром геноциды обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 08:47
Общество
Непризнанные миром геноциды обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

В пятницу, 23 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Непризнанные миром геноциды».

Геноцид русского народа Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, геноцид армян в Османской империи, геноцид сербов в Косово и Сербской крайне, геноцид палестинцев в Израиле — все это примеры непризнанных западным сообществом, но очевидных для наблюдателей примеров уничтожения этнических или национальных групп путем насилия.

Впрочем, в отношении одного из указанных примеров ситуация начинает меняться — геноцид армян 1915 года признали уже десятки стран, включая Россию, которая сделала это еще в 1995 году. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи в ходе ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в субботу, 24 апреля.

Напомним, факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали свыше 1,5 млн этнических армян, признан некоторыми государствами. Первым это сделал Уругвай. Госдума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении».

Гости эфира:

— Ваган Рафаэлович Бабаханян, член Координационного совета российско-армянских организаций, председатель общественной организации «Хачмерук» («Перекресток»);

— Вреж Михайлович Арутюнян, профессор, академик Академии военных наук;

— Фархад Мамедов, политолог, эксперт Валдайского клуба.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

геноцид армян геноцид в донбассе
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 102413 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 97375 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 80008 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 74808 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 70252 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Непризнанные миром геноциды обсудят в медиацентре «Патриот»
Рейтинг@Mail.ru