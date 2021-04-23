Москва, 23 апреля. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Вашингтон осознать цену своих «роковых решений» в отношениях с Москвой.

По словам Медведева, за последние годы отношения двух держав перешли от соперничества к конфронтации. Россия и США, как считает политик, фактически вернулись в эпоху холодной войны.

«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела? Таких момента три. Во-первых, осознание цены «рокового решения». Если ущерб от победы будет настолько большим, что поставит вопрос о дальнейшем существовании победителя, то это не победа», — говорится в статье Медведева для РИА Новости.

Медведев отметил, что новый подход США при выстраивании отношений с Россией заключается в двуличии. С одной стороны американцы выступают за конструктивный диалог, а с другой усиливают давление.