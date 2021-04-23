Медведев раскрыл тактику США в отношениях с Россией

Москва, 23 апреля. Новый подход Соединенных Штатов при выстраивании отношений с Россией заключается в двуличности. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам российского политика, одной рукой США выступают за конструктивный диалог, а другой усиливает давление, информируют РИА Новости. Такой подход не соответствует равноправным двусторонним отношениям, подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ призвал Вашингтон осознать последствия своих «роковых решений». По его мнению, дальнейшее давление на РФ может безвозвратно перевести отношения Москвы и Вашингтона в эпоху «холодной войны».