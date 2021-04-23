Овечкин досрочно покинул лед в матче с «Айлендерс»

Нью-Йорк, 23 апреля. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не доиграл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщили на сайте чемпионата.

Команда Овечкина с минимальным счетом обыграла соперников в серии буллитов. Однако сам хоккеист покинул лед в конце третьего периода. Причины ухода нападающего «Вашингтона» не уточняются.

«Не знаю, что случилось. Знаю только, что он был не доступен в это время», — заявил тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Александр Овечкин занимает шестое место по количеству забитых шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает на одну шайбу от канадского хоккеиста Марселя Дионна. На первом месте находится его соотечественник Уэйн Гретцки с 894 голами.

Недавно Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве. Это случилось в матче против команды «Бостон Брюинз».