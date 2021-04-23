Саратовская область получит 94 новых троллейбуса «Адмирал»

Саратов, 23 апреля. Область получит 94 новых троллейбуса «Адмирал», которые производятся на заводе в Энгельсе. Техника будет получена в рамках программы государственного лизинга, помощь в данном вопросе оказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Конечно, нам нужны новые троллейбусы. Те поддержанные, которые передала нам недавно Москва, достаточно неплохие, но новые — это всегда лучше. К тому же московская техника оказалась не совсем готова к нашим разбитым и нечищеным дорогам, а «Адмиралы» отлично готовы к любым сложным условиями. Надеюсь, люди снова начнут ездить на троллейбусах, которые сейчас нужны только дачникам», — рассказала корреспонденту ФАН водитель троллейбуса Наталья Т.

Ранее желтый трамвай из Москвы вышел на саратовский маршрут №9. Вагон входит в список из 30 трамваев, безвозмездно переданных столицей.