Ангелина Вовк спровоцировала слухи о свадьбе с 43-летним Юлианом

Москва, 23 апреля. Телеведущая Ангелина Вовк может выйти замуж за певца Юлиана. На серьезные отношения с артистом она намекнула в разговоре с журналистами.

Звезда ТВ призналась, что Юлиан ей давно нравится. Но раньше она не обращала на него внимания, поскольку была занята работой. Сейчас же Вовк окунулась в романтику и не исключила, что вскоре выйдет замуж за певца.

«А почему нет? Я не такая старая, он – не такой молодой!» — сказала Вовк.

Сам певец решил не распространяться об отношениях, вспоминая печальный опыт с предыдущей дамой сердца. Он убежден, что счастье любит тишину. Однако признался, что у знаменитостей был контакт.

«Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это еще не означает, наверное, свадьбы», — сказал Юлиан в разговоре с Пятым каналом.

Еще пару недель назад ходили слухи о планах Вовк выйти замуж за давнего приятеля Михаила Куницына. Звезда подчеркнула, что ее связывает с мужчиной только дружеские чувства. О свадьбе речи даже не идет.