Макеева «увела» сына у брошенной супруги своего жениха

Москва, 23 апреля. Старший сын жениха актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова переезжает в Москву. На этом настояла звезда кино. О переменах в семье сообщила законная супруга Романа.

Жена Малькова считает, что актриса смогла убедить ее старшего сына перебраться из Словении к отцу в российскую столицу. Уже в пятницу юноша улетит на встречу с родителем. Фактически кинодива «увела» сына у брошенной супруги Малькова.

«Сейчас она прет как бульдозер, разрушая все. И ее статус разлучницы переходит в статус разрушителя! Она очень много аудиосообщений присылала старшему сыну, чтобы он переехал в Москву. И завтра нас остается уже четверо. Андрей переезжает к папе и Макеевой», — написала Малькова на своей странице в Instagram.

Женщина сильно переживает, но не из-за себя, а из-за дочери. У девочки очень близкие отношения со страшим братом. Малькова считает, что ребенку будет тяжело пережить разлуку с братом.

Одновременно с тем Анастасия Макеева делится с поклонниками радостными сообщениями. Она наконец-то встретила мужчину своей мечты. Но, как оказалось, ее спутник до сих пор состоит в браке. Впрочем, это не смущает Макееву: влюбленные хотят пожениться.