Консульства Чехии и России в Москве и Праге будут иметь по 32 сотрудника

Москва, 23 апреля. Число сотрудников генеральных консульств России и Чехии в странах друг друга на фоне дипломатического конфликта останется прежним, сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек.

Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге (семь дипломатов и 25 сотрудников административно-технической части), указал министр.

«Пока это не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]», — сказал Кулганек в интервью газете Blesk.

Отношения между РФ и Чехией усугубились из-за скандала, разгоревшегося 17 апреля. Чешский премьер Андрей Бабиш обвинил Москву в «причастности» к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Российская сторона все обвинения отвергает. В итоге Чехия выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников диппредставительства Чехии.