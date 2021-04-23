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Автодилер «Рольф» раскрыл способы избавления от ненужной машины в кредите

Общество
Автодилер «Рольф» раскрыл способы избавления от ненужной машины в кредите
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 23 апреля. Купленный в кредит автомобиль может стать ненужным еще до полной выплаты долга. Как продать обремененную машину, рассказал автодилер «Рольф».

Транспортное средство можно выставить на аукцион через банк. В этом случае не нужно самостоятельно искать покупателя, однако автомобиль могут продать по низкой стоимости, и вырученных денег не хватит на погашение кредита.

Вторым способом является самостоятельная продажа машины с назначением необходимой цены. Минусом такого варианта является затянутость процесса, так как не каждый человек согласится приобрести машину с обременением.

Наиболее выгодным способом является продажа транспортного средства через дилера. В этом случае техническое состояние автомобиля не имеет значение, ее выкупят в любом случае за соответствующую цену.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее перечислил главные шаги при покупке автомобиля. Он выделил три стадии, каждая из которых требует пристального внимания.

машина кредит автодилер
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