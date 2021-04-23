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МЧС РФ рассказало о правилах пользования водным транспортом

Общество
МЧС РФ рассказало о правилах пользования водным транспортом
pixabay.com  /  Gellinger

Москва, 23 апреля. Правила использования маломерных судов и действия при чрезвычайных ситуациях напомнило МЧС России в преддверии открытия навигации-2021 на водных путях.

Новые правила использования маломерных судов вступили в силу с 1 января 2021 года в России. Так, запрещается пользоваться таким водным транспортом без спасательных жилетов на каждого находящегося на борту человека. Также под запретом управление судом в состоянии алкогольного опьянения и без «водных прав». Кроме того, нельзя маневрировать на акваториях пляжей и общественных мест массового отдыха.

«Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в реестре маломерных судов, нанесения идентификационных номеров и освидетельствования», — рассказало МЧС в интервью РИА Новости.

Перед выходом в плавание необходимо провести специальную подготовку транспортного средства. Проверить исправность всех механизмов и наличие спасательных средств на борту. В случае аварийной ситуации срочно сообщить по УКВ-радиостанции о случившемся и запросить о буксировке судна, напомнили в ведомстве.

В преддверии наступления сезона пикников, директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев рассказал об опасности поджога травы и назвал максимально возможное наказание за это.

безопасность мчс водное судно
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