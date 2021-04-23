Российский МиГ-31 сопроводил американское воздушное судно над Тихим океаном

Москва, 23 апреля. Сверхзвуковой самолет МиГ-31 перехватил американский разведчик над водами Тихого океана. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте.

Российский истребитель поднимался в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика. Нарушений госграниц РФ не установлено, передает ТАСС.

МиГ-31 был поднят в воздух после обнаружения приближающейся к границе России воздушной цели, которую обнаружили средства контроля воздушного пространства. Сверхзвуковой самолет определил, что в воздухе находился разведчик RC-135 ВВС США.

Недавно в китайские эксперты рассказали, как российский истребитель может бороться с гиперзвуковыми ракетами противника. Миг-31 вооружен ракетами Р-37 с дальностью полета 300 километров.