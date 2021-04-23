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Советский ВАЗ-2101 «Копейка» выставили на продажу в ФРГ за 16 тысяч евро

Общество
Советский ВАЗ-2101 «Копейка» выставили на продажу в ФРГ за 16 тысяч евро
unsplash.com  /  The Nigmatic thenigmatic

Лейпциг, 23 апреля. Экспортную версию «Копейки»1979 года с пробегом всего 18,5 тысячи километров продают в Германии за 15,9 тысячи евро или около 1,4 миллиона рублей по актуальному курсу.

Экспортная «Копейка» в желтом цвете в настоящее время находится в немецком Лейпциге в идеальном состоянии, практически без следов эксплуатации на кузове. Автор объявления уточняет, что у машины был всего один владелец, который тщательно ее отреставрировал.

«Копейка» оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 60 «лошадок». В автомобиле установлена механическая коробка переключения передач. У выставленного на продажу экземпляра полностью новые колеса и покрышки Michelin.

Ранее в США была выставлена на продажу единственная в США модель ВАЗ-2110 за 10 950 долларов. Автодилер DFW Cars & Trucks заверил, что машина находится в отличном состоянии.

германия экспорт копейка ваз-2101
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