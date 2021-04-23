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Жители Амурской области стали лидерами по сумме заказа продуктов в России

Общество
Жители Амурской области стали лидерами по сумме заказа продуктов в России
Невские Новости

Москва, 23 апреля. Средние затраты россиян на доставку продуктов и еды из ресторанов составили 3075 и 1797 рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании сервисов «ЮKassa» и «Сбермаркет».

Сумма чека в первом квартале 2021 года в доставке «Сбермаркет» уменьшилась на пять процентов в сравнении с показателями четвертого квартала в 2020 году, передает ТАСС. Отмечается, что лидером по тратам на онлайн-заказы в ресторанах и продуктовых магазинах стали жители Амурской области. В среднем затраты на человека составили 7853 рубля.

По числу заказов в тройке лидеров оказалась Рязань, Архангельская и Еврейская автономная области. В Рязани в первом квартале на человека пришлось в среднем 7,1 покупки.

Недавно в Сеть попало видео с инцидентом, который произошел с московским курьером. Мужчина уронил пиццу на дорогу и положил ее обратно в коробку.

еда доставка заказ
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