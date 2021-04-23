Средний чек на покупку книг увеличился на 18% в России

Москва, 23 апреля. Расходы на книги увеличились в России. Средний чек оказался выше на 18% по сравнению с итогами прошлого года и составил 347 рублей.

Однако объем продаж стал на 12% ниже, чем в прошлом году, но в денежном выражении увеличился на 14%, рассказали исследователи аналитического ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в интервью РИА Новости.

Продажи книг в интернет-магазинах выросли в два раза, выручка поднялась почти втрое. В топ самых продаваемых вошли детские книги для обучения, развития и художественные произведения, а также пособия по бизнесу.

«Лидерство литературы для досуга и развития детей по частоте покупок может быть связано как с пиковыми значениями по численности детей за последние 10 лет в стране. Это особенно ярко проявляется в крупных городах, где активно развивается индустрия дополнительного образования», — рассказали специалисты.

Недавно, по результатам опроса книжного сервиса MyBook, выяснилось, что лидером по незаслуженной популярности среди отечественной литературы россияне считают роман Владимира Набокова «Лолита».