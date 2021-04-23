Москва, 23 апреля. Сладкие мечты Украины о развале России разбились о слова президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Местная элита болезненно восприняла речь лидера.

В своем традиционном обращении глава государства «похоронил» все обещания западных покровителей Киеву. Среди самых раскрученных — неизбежность катаклизмов для Москвы. Единственная надежда Украины заключается в неудачах государства. Подобная мысль тиражируется среди обычных граждан и военных, подчеркнул писатель Николай Стариков.

Однако послание Путина разоблачило вранье правительства. В нем политик рассказал об успехах России и объявил новые выплаты для нуждающихся. Элита Украины расстроилась, осознав положительную тенденцию в сфере российской экономики, в том числе ее планирования с участием государства и восстановления отросли.

«Это, конечно, наносит большой удар их оптимизму», — отметил эксперт в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

США могут активно обещать Киеву военную поддержку, но за красивыми словами они хотят спрятать безразличие к судьбе Украины, поскольку власти не готовы повышать ставки за разумные пределы. Такое мнение высказал политолог Святослав Вышинский.