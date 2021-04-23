Муцениеце надеется, что «горбатого» Прилучного исправит Карпович

Москва, 23 апреля. Актриса Агата Муцениеце высказалась о личной жизни своего бывшего мужа Павла Прилучного, которому приписывают роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Актриса из сериала «Закрытая школа» не упускает возможность пошутить над бывшим мужем и его новой возлюбленной. Муцениеце когда-то грубо высказалась о Карпович. Сейчас она не скрывает, что вряд ли будет общаться с новой пассией экс-супруга, но надеется на счастье актеров.

«С Пашей мы уже не сойдемся, — уверенно заявила сказала кинодива в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио». — Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду».

Федеральное агентство новостей / instagram.com / bugevuge / m1r0slava_karpovich

К слову, Карпович всячески уходит от вопросов о личной жизни. Она скрывает свои отношения с Прилучным, а, говоря о своих романтических отношениях, не называет имя партнера.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в прошлом году после девяти лет брака. У бывших супругов подрастают двое детей. После разрыва отношений с Муцениеце Прилучный, по некоторым данным, закрутил роман с Карпович.