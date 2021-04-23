Дочь Заворотнюк призналась в неумении прощать обидчиков

Москва, 23 апреля. Актриса и модель Анна Заворотнюк пообщалась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Она рассказала, как поступает с теми, кто ее обидел.

Дочь Заворотнюк спросили, попадала ли она в ситуацию, когда однажды обидевший ее человек сделал это снова. Девушка ответила, что такое с ней случалось.

«У меня много было случаев, когда подруга или друг меня обижали. Я просто молча ухожу из жизни этих людей. Может быть, это неправильно с психологической точки зрения. Это защитный механизм», — подчеркнула Анна.

Своим обидчикам дочь Заворотнюк не дает второго шанса. Стена, выстроенная ей, остается нерушимой навсегда.

«Я не умею прощать. И мне даже неинтересно, как человек будет объяснять, почему он так сказал или повел себя», — призналась актриса.

instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Подписчики также поинтересовались, почему у дочери Заворотнюк покраснело веко. Та сослалась на воспаление на фоне аллергии.

Анна Заворотнюк в начале апреля публично поздравила свою маму с юбилеем. Она опубликовала в соцсети их совместное фото.