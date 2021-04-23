Кураторы техникумов и колледжей в Приморье получат специальную выплату

Владивосток, 23 апреля. Специальную доплату в размере 5 000 рублей получат две тысячи кураторов учебных групп техникумов и колледжей в Приморье. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В этом году российский лидер в своем послании Федеральному собранию обратил особое внимание на сотрудников образования. Теперь специальной доплаты будут удостоены кураторы учебных групп среднего профессионального образования. Как передает министерство образования Приморья, в регионе порядка двух тысяч кураторов смогут получить подобную выплату.

«Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», – передает официальный сайт правительства Приморского края.