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Кураторы техникумов и колледжей в Приморье получат специальную выплату

Общество
Кураторы техникумов и колледжей в Приморье получат специальную выплату
curatorialforum.art  /  пресс-служба Кураторского форума

Владивосток, 23 апреля. Специальную доплату в размере 5 000 рублей получат две тысячи кураторов учебных групп техникумов и колледжей в Приморье. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В этом году российский лидер в своем послании Федеральному собранию обратил особое внимание на сотрудников образования. Теперь специальной доплаты будут удостоены кураторы учебных групп среднего профессионального образования. Как передает министерство образования Приморья, в регионе порядка двух тысяч кураторов смогут получить подобную выплату.

«Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», – передает официальный сайт правительства Приморского края.

Оклад российских учителей также предложили увеличить до трехкратной величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента.

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