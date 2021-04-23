Телефонные мошенники разработали новый способ обмана

Москва, 23 апреля. Аферисты начали массово рассылать россиянам смс-сообщения с кодом для прохождения регистрации юридического или индивидуального банка.

Мошенники звонят своей цели и представляются сотрудниками службы безопасности Сбербанка, заявляя о попытке несанкционированного денежного перевода. Для его отмены якобы необходимо назвать код из СМС, который отправляется с номера 900. В исходящем сообщении приходит набор цифр, подтверждающих «регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц Сбера».

Специалисты напоминают, что сотрудники банков никогда не будут требовать секретные коды. При поступлении подобного звонка необходимо класть трубку.

Недавно жертвой мошенников стала жительница Мордовии. Она доверилась аферистам и перевела на их счет миллион рублей, ради которых взяла пять займов.