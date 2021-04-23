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Выступление Путина спровоцировало настоящую панику у банкиров Украины

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 07:35
Политика
Выступление Путина спровоцировало настоящую панику у банкиров Украины
pixabay.com

Киев, 23 апреля. На Украине банки опасались послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию из-за непредсказуемых последствий среди нерезидентов.

Иностранные банкиры каждый день говорят о передвижениях российских войск и ситуации вокруг Донбасса. Даже при большом желании найти в американской или европейской прессе оптимистичный прогноз относительно отношений Москвы и Киева не получится. При самой маленькой опасности клиенты бегут, что неизбежно ведет к серьезным проблемам в межбанке, заявил зампредседатель одной из кредитных организаций в стране.

«У нас крохотный рынок, где даже небольшая покупка иностранца может провоцировать обвал. Сидим на вулкане», — добавил он.

Несколько дней назад в межбанке фиксировалась напряженная атмосфера. Объемы сделок на базе Bloomberg возросли с 103 млн до 156 млн долларов. Участие в процессе принимали крупные покупатели и продавцы.

Отношения России и Киева продолжают ухудшаться за счет нежелания президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с коллегой Владимиром Путиным в Москве. Несмотря на приглашение, глава Украины не примет его из-за угрозы «поссориться с американцами и британцами», отметил депутат Рады Ренат Кузьмин.

украина банкиры послание путина
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