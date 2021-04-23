Жительница США умерла после вакцинации прививкой от Johnson & Johnson

Нью-Йорк, 23 апреля. Американские власти проводят расследование в связи с еще одним летальным исходом после получения прививки от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J).

Телекомпания ABC сообщила, что 50-летняя пациентка, прошедшая вакцинацию в начале апреля, умерла от образования тромбов. Информацию предоставил департамент здравоохранения штата Орегон.

По словам экспертов, на данный момент нет оснований полагать, что причиной смерти стала именно вакцина J&J. Женщина умерла в течении двух недель после получения прививки, пишет ABC.

Еще один похожий случай в США произошел примерно неделю назад. Студент медицинского университета скончался на следующий день после прохождения вакцинации препарата от J&J.