Москва, 23 апреля. США следует использовать прямую связь не только для формальных телефонных разговоров, но и для откровенного диалога, главный принцип которого умение слышать собеседника.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в статье для РИА Новости призвал Вашингтон стремиться понять логику и аргументы оппонента. Достигнув нового уровня в переговорах, стороны могут вместе предотвратить проблемы, которые являются следствием того, что ситуация накалилась до предела.

«Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы», — отметил политик.

Ранее Медведев заявил о возвращении российско-американских отношений в эпоху холодной войны. Подобное противостояние может в результате привести к «перманентной нестабильности» во всем мире. Однако совместное прошлое стран доказывает, что Москва и Вашингтон могут наладить равноправный диалог без угроз и ультиматумов.