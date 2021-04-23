Жителей РФ предупредили об ограничениях по использованию газовых плит

Москва, 23 апреля. Существует много ограничений, которые касаются использования бытового газа и газовых плит в многоквартирных домах. Но на практике их мало кто придерживается.

Вызов газовых служб для замены плиты является редкостью. Из-за самостоятельной замены оборудования могут произойти ЧП, предупредил генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм».

Вызов газовой службы необходим, если требуется подключение или замена соответствующего прибора. Еще одна ситуация – перепланировка помещения, где есть газовое оборудования. Для этого потребуется обратиться в администрацию и согласовать работы. Самостоятельно нельзя вносить в конструкции изменения, «совершенствовать» вентиляционные системы. Обращение потребуется при желании ликвидировать нерабочий дымоход или вентиляционный канал

«От вентиляционной системы зависит корректность работы газового оборудования. Такие изменения могут привести к трагедии, несмотря на то, что вентиляция – это не газовый прибор», — добавил Минко.

Пренебрежение правилами и несвоевременная проверка оборудования может привести к трагедии. Несчастный случай произошел под Нижним Новгородом. Из-за взрыва газа частично обрушились этажи жилого дома. Предварительной причиной назвали утечку газа.