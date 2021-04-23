Россия призвала США к перезагрузке отношений в киберсфере

Москва, 23 апреля. Россия и США должны пересмотреть двусторонние отношения в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. Инициатором предложения стала российская сторона.

Москва планирует восстановить профильные каналы диалога по борьбе с угрозами в киберпространстве. В связи с этим ведомство реализует целый комплекс практических мер по перезагрузке отношений в информационном пространстве, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

В числе мер отмечаются «заключение договора о предотвращении инцидентов в киберпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутриполитические дела друг друга и заключение мировой договоренности о принятии политического обязательства странами о ненанесении первыми атаки с использованием ИКТ друг против друга».

Ряд СМИ ранее сообщил о возможной кибератаке на банковские счета россиян в майские праздники. Хакер и специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин считает, что операторы и провайдеры сотовой связи должны проверить свои ресурсы безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.