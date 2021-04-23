Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 06:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:22
Общество
Роспотребнадзор напомнил о необходимости сдавать тесты привитым от COVID-19
06:20
Политика
Медведев призвал США наладить откровенный диалог с Россией
06:14
Общество
Жителей РФ предупредили об ограничениях по использованию газовых плит
06:06
Общество
Россия призвала США к перезагрузке отношений в киберсфере
06:02
Общество
Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату
06:00
Общество
Льготы на спорт: здоровые россияне обходятся государству дешевле
05:58
Общество
Минобороны Украины разрешило кормить солдат «просрочкой»
05:47
Общество
Детские лагеря для 73,5 тысячи детей откроются в Приморье в 2021 году
05:43
Общество
Диетолог Бобровский развеял миф о вреде запивания еды
05:41
Политика
Недовольному иностранцу устроили показательную уборку вагона «Укрзализници»
05:40
Армия
«Ростех» готовит поставку новейших ракет «Бронебойщик» для ВКС РФ
05:39
Общество
NBC News мог сфабриковать кадры с места убийства 16-летней чернокожей девушки
05:37
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по новым правилам с 2022 года
05:36
Политика
Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве
05:25
Общество
Доктор Мясников рассказал об опасности парацетамола при похмелье
05:18
Происшествия
Обвиняемого в педофилии подозревают в ряде других преступлений на Сахалине
05:15
Шоу-бизнес
Коронавирус лишил Наталью Подольскую участия в шоу «Маска»
05:14
Общество
Протестующие BLM «штурмуют» здание конгресса штата Оклахома
05:05
Общество
Жириновский вспомнил неприятную встречу с Джорджем Соросом
05:04
Политика
Украинский политолог Бортник высказался о глупых санкциях США против России
Все новости

Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату

Общество
Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату
pixabay.com

Рим, 23 апреля. Мужчина, устроившийся на работу в больницу Pugliese Ciaccio в коммуне Катанзаро, с 2005 года там не появлялся. За прошедшие 15 лет аферист заработал 538 тысяч евро.

Мужчина угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную. Позже главврач ушел на пенсию, а человек, пришедший на его должность, не проверял, приходит ли сотрудник на работу или нет.

Сотрудника Pugliese Ciaccio уволили только в октябре 2020 года после проверки. Сейчас в отношении 67-летнего мужчины и шести человек из его начальства ведется расследование. Не уточняется, были ли остальные подозреваемые в сговоре с прогульщиком или не принимали никаких мер из-за халатности.

Ранее директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев предупредил о новом виде мошенничества. По словам специалиста, аферисты могут собирать голосовые данные человека, чтобы украсть деньги с его счета.

больница италия аферизм
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 90224 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 83572 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 72923 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 51747 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 46896 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату
Рейтинг@Mail.ru