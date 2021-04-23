Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату

Рим, 23 апреля. Мужчина, устроившийся на работу в больницу Pugliese Ciaccio в коммуне Катанзаро, с 2005 года там не появлялся. За прошедшие 15 лет аферист заработал 538 тысяч евро.

Мужчина угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную. Позже главврач ушел на пенсию, а человек, пришедший на его должность, не проверял, приходит ли сотрудник на работу или нет.

Сотрудника Pugliese Ciaccio уволили только в октябре 2020 года после проверки. Сейчас в отношении 67-летнего мужчины и шести человек из его начальства ведется расследование. Не уточняется, были ли остальные подозреваемые в сговоре с прогульщиком или не принимали никаких мер из-за халатности.

Ранее директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев предупредил о новом виде мошенничества. По словам специалиста, аферисты могут собирать голосовые данные человека, чтобы украсть деньги с его счета.