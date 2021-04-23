Минобороны Украины разрешило кормить солдат «просрочкой»

Киев, 23 апреля. Минобороны Украины освободило поставщика питания Вооруженных сил (ВС) от обязанности обновлять продукцию длительного хранения, даже если у нее истекают сроки годности.

Экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны Украины Диана Петреня пояснила, что замена неприкосновенного запаса продуктов с истекающими сроками хранения всегда была обязанностью фирмы-поставщика. К этой категории относятся мешки с мукой, крупы, консервы и тому подобное.

Она подчеркнула, что заменять неприкосновенный запас очень накладно и поэтому «Вийсксервис-волонтер» сумел договориться с Минобороны Украины. Вследствие этого были подписаны дополнительные условия к договорам на питание, где продукты не нужно заменять на свежие.

Ранее украинское оборонное ведомство заказало у государственных предприятий 12 модернизированных Т-64БМ2 «Кедр». Сообщается, что идея модернизации Т-64 принадлежит еще советским ученым.