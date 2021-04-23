Детские лагеря для 73,5 тысячи детей откроются в Приморье в 2021 году

Владивосток, 23 апреля. Разные формы оздоровительных и развлекательных лагерей откроются в Приморском крае в 2021 году. Места должны появится для 73,5 тысячи детей.

С учетом эпидемиологической ситуации, все работники сферы будут проходить обследование на наличие COVID-19. Сохранился усиленный дезинфекционный режим, который предполагает ряд правил для борьбы с коронавирусом. Также все учреждения перед началом работы будут оценены межведомственной комиссией на соблюдения всех требований.

Из бюджета Приморья на организацию детского оздоровления и занятости выделено 320,6 млн рублей. Из них 225,6 будут направлены на проведение капитальных ремонтов, 78,6 — на организацию отдыха, 16,4 — на предоставления рабочих мест несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках проекта «Российские студенческие отряды» для работы в лагерях подготовят не менее 450 человек, сообщается на официальном сайте Приморского края.

Недавно гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность идеи о кешбэке для путевок в детские лагеря в России. По его словам, это позволит возвращать родителям половину стоимости путевки.