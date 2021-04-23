Диетолог Бобровский развеял миф о вреде запивания еды

Москва, 23 апреля. Существует мнение, что при запивании еды ухудшается процесс освоения пищи. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский опроверг этот миф.

Он в интервью радио Sputnik рассказал, что лучшим напитком в этом случае является обычная вода. Причем, как подчеркнул специалист, она должна быть не холодной, желательно комнатной температуры.

Бобровский добавил, что безопасным напитком для запивания еды может быть чай. Однако в этом случае существует ряд ограничений. По его словам, он должен быть без содержания сахара, чтобы избежать проблем с пищеварением. Вместе с тем необходимо, чтобы чай не был слишком крепким.

Ранее диетолог Александр Мирошников назвал ряд продуктов, полезных для сердца и сосудов. Среди них он выделил миндаль, курагу и морскую рыбу.